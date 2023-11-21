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Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа

Нетаньяху: скоро будут хорошие новости о судьбе заложников в Газе
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Фото: REUTERS/ABIR SULTAN POOL
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 21 ноября о достижении прогресса в вопросе освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.

«Не хочу переусердствовать с заявлениями, но надеюсь, что скоро будут хорошие новости. Мы восстановим безопасность и на севере, и на юге. Благодарю всех солдат от всего сердца», — приводит слова Нетаньяху The Jerusalem Post.

В свою очередь, газета уточняет, что «существует большая вероятность того, что детали сделки по захвату заложников будут окончательно согласованы в ближайшие часы».

Предположительно, соглашение может включать в себя освобождение около 50 израильских детей и их матерей в обмен на четырехдневное прекращение огня. Ожидается также, что Израиль согласится освободить «по три палестинских заключенных на каждого заложника», освобожденного ХАМАС.

Канцелярия премьер-министра, в свою очередь, сообщила, что Нетаньяху вечером 21 ноября намерен провести ряд совещаний в связи с возможным достижением договоренностей о судьбе заложников.

«В свете событий, связанных с освобождением наших заложников, премьер-министр созовет военный кабинет в 18:00 (17:00 мск), кабинет политической безопасности в 19:00 (18:00 мск) и правительство в 20:00 (19:00 мск)», — говорится в сообщении канцелярии в соцсети X (бывш. Twiter)

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Ранее в этот день официальный представитель МИД Катара Маджида Аль Ансари заявил, что переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников находятся на финальной стадии. По его словам, стороны достигли такого прогресса, которого еще не было ранее.

19 ноября газета The Washington Post сообщила, что между Израилем, США и ХАМАС была заключена предварительная сделка об освобождении десятков женщин и детей, находящихся в заложниках в секторе Газа, в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях. Однако позднее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон опровергла эту информацию. При этом она уточнила, что стороны продолжают трудиться над заключением договоренностей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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