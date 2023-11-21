«Известия» показали кадры установленных Финляндией заграждений на границе с РФ

Кадры заграждений, возведенных Финляндией на границе с Россией, показали «Известия» во вторник, 21 ноября.

На видео показаны заграждения из колючей проволоки, установленные у КПП «Торфяновка» и «Брусничное». Также, как видно на кадрах, на границе не наблюдается очередей, обстановка на контрольно-пропускных пунктах спокойная.

До этого, 19 ноября, финские военные и пограничники начали возводить заграждения на КПП «Вартиус» у границы РФ.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Министр внутренних дел Мари Рантанен объяснила, что такая мера поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантерею в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.