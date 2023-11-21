В минэнерго Молдавии заявили о хранении большей части газа на Украине

Молдавия хранит большую часть природного газа в хранилищах на Украине. Об этом 21 ноября сообщил глава минэнерго республики Виктор Парликов.

«Большой резерв газа хранится на Украине. Кое-что также хранится в Румынии. Из 650 млн кубометров очень небольшой процент, около 20 млн кубометров, природного газа приходится на Румынию, а остальное — на Украину», — сказал он в эфире Radio Moldova.

Парликов отметил, что хранение газа на Украине обходится дешевле, чем в Румынии. Также такая схема предоставляет большую пропускную способность.

Министр добавил, что Молдавия полностью обеспечена природным газом к зимнему отопительному сезону.

Ранее, 16 ноября, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Молдавия не выполнила ни одной договоренности с «Газпромом» из достигнутых в 2021 году. Он отметил, что молдавский отчет по аудиту исторической задолженности не соответствует международным стандартам и требованиям независимости проверки.

До этого, 2 октября, минэнерго Молдавии заявило об отказе страны от закупок газа у «Газпрома». После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что контакты между Молдавией и «Газпромом» продолжаются, у Молдавии есть долги.

Ранее, 6 сентября, Россия призвала Молдавию воздержаться от политизации энергетического сотрудничества. В этот день российская компания выразила категорическое несогласие с проведенным молдавской стороной аудитом исторической задолженности АО «Молдовагаз» перед ПАО «Газпром» и заявила о намерении и далее отстаивать свои законные права.

«Газпром» отметил, что выводы аудитора не могут влиять на размер и обоснованность задолженности. В компании пояснили, что аудиторская проверка не проходила утверждение наблюдательного совета АО «Молдовагаз», как было решено ранее между сторонами.

О долге стороны спорят еще с 2021 года. В октябре 2021-го Кишинев договорился с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в страну при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза».