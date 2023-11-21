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Осужденного за взятку экс-главу УСБ СК Максименко нашли мертвым в колонии

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Бывшего руководителя Управления собственной безопасности Следственного комитета России (СК РФ) Михаила Максименко, который был приговорен к 14 годам тюрьмы, нашли мертвым в колонии. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил источник «Известий».

По его данным, тело Максименко нашли утром в одном из складских помещений на территории ИК-9 Нижегородской области. Подробности уточняются.

В апреле 2018 года Мосгорсуд признал Максименко виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к к 13 годам колонии, а также к штрафу в 165 млн рублей. Его лишили всех полученных ранее званий и возможности занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

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По версии следствия, Максименко вместе с экс-заместителем Александром Ламоновым и бывшим первым замом начальника московского главка СК Денисом Никандровым получили $500 тыс. за освобождение из-под стражи подручных криминального авторитета Захария Калашoва. В конце июля того же года Верховный суд России отклонил апелляцию Максименко, оставив приговор в силе.

Позже, в марте 2020 года, в рамках второго уголовного дела Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя УСБ СК РФ к 14 годам лишения свободы и штрафу в 250 млн рублей.

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