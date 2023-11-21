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Шойгу: все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят непосредственно главкому ВМФ

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Все флоты и Каспийская флотилия переходят в подчинение непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом (ВМФ) России. Об этом 21 ноября сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота», — сообщил Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России.

Работа по этому направлению завершается. Шойгу считает, что такое подчинение позволит более эффективно управлять флотом, а также внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок ВМФ.

Он подчеркнул, что в целом интенсивность боевой подготовки флотов в этом году увеличилась в 1,2 раза. По словам Шойгу реализация плана деятельности главкома ВМФ повысила боевые возможности флотов и каспийской флотилии, это позволило довести уровень современной военной и спецтехники до 74%.

Шойгу отметил, что сейчас Северный флот имеет статус самостоятельного военного округа. До последнего времени три флота: Балтийский, Тихоокеанский и Черноморский, вместе с Каспийской флотилией подчинялись другим военным округам. По его словам, теперь всеми объединениями будет руководить главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

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Ранее в этот день Шойгу также заявил о том, что российские корабли совершили более 50 походов для сдерживания военно-морских сил НАТО в Мировом океане в 2023 году. Кроме того, корабли российского флота выполнили комплекс мероприятий стратегического сдерживания в Балтийском и Северном морях «Океанский щит – 2023».

До этого, 15 сентября, на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) России Шойгу заявил, что до конца 2023 года ВМФ РФ получит 12 надводных и подводных кораблей. В их числе фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск».

По словам Шойгу, за последние 10 лет более чем 50 кораблей поступило в ВМФ России.

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