Названа дата открытия главного катка в Ставрополе

Каток в сердце Ставрополя откроется уже на следующей неделе — 1 декабря. Специальная автотехника уже приступила к заливанию ледового поля, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Сейчас специалисты расписывают один из ледяных слоев белым цветом, создавая настоящую зимнюю атмосферу. По словам главы города Ивана Ульянченко, через несколько дней здесь появятся красочные рисунки с символикой Ставрополя.

Как отмечает ИА StavropolMedia, в этом году на каток выйдет новый сотрудник, который будет трудиться без перерывов и выходных — это робот-бариста.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Ставрополе более 400 деревьев обрели новые «стрижки». Им сформировали кроноформирующую обрезку, которая является санитарной и необходима для улучшения общего состояния деревьев и продления их жизни.