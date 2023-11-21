Востоковед исключил начало конфликта в Закавказье из-за действий Франции

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» 21 ноября усомнился, что действия Франции в отношении Армении приведут к новому конфликту в Закавказье.

Ранее во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе конференции заявил, что Франция поощряет и вооружает сепаратистов в Армении, тем самым подготавливая почву для начала новой войны на Южном Кавказе.

По словам Тарасова, Франции в удовольствие осуществить такой «кавказский маневр» и переориентировать внешнюю политику на себя.

«Они подписали ряд военных соглашений, стали поставлять технику через территорию Грузии, а техника предназначена для укрепления обороноспособности. Это, конечно, не укрепляет систему региональной безопасности, которая начинает выстраиваться по другим принципам в варианте «3+3» — это Грузия, Армения, Азербайджан, Россия, Турция, Иран. И, казалось бы, предпосылки для этого созрели, но в этой ситуации начинается кульбит», — объяснил востоковед.

При этом, как отметил Тарасов, Франция блокирует подписание мирного соглашения в той редакции, которая устраивает Баку и могла бы устраивать Армению.

«Там речь идет о следующем моменте, что в договор вводится статья, предусматривающая международные гарантии армянам Карабаха и возврат беженцев, которые сейчас покинули Карабах, на место своего пребывания. Азербайджан считает, что эта проблема армян Карабаха внутренняя и что ее можно решать на совсем других основах и необязательны так называемые международные гарантии», — указал эксперт.

Тарасов подчеркнул, что опасность в том, что дискуссии после второй карабахской войны стали переводиться уже в плоскость выстраивания взаимоотношений между великими державами, прежде всего в Закавказье, а Армения начинает вписываться в контекст противостояния России с Западом. Это, резюмировал эксперт, чревато для Армении потенциальной потерей национальной государственности.

Ранее, 15 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван ищет партнеров, которые будут поставлять оружие. По его словам, республика работает над заключением договоров на поставки вооружения и военной техники. При этом Пашинян отметил, что увеличение оборонного бюджета Армении не направлено против Азербайджана.

В конце октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200, указав, что Париж также будет проводить обучение армянских военных в области противовоздушной обороны. Позднее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизадзе осудил отправку Францией уже бронеавтомобилей Bastion в Армению, поскольку это, по его словам, будет способствовать деструктивной деятельности в регионе и укреплению военного потенциала Еревана.

Всё это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

После этого стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.