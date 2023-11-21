Шабутдинов обратился к главе Удмуртии за помощью

Фигурант уголовного дела о мошенничестве, блогер и бизнесмен Аяз Шабутдинов обратился к главе Удмуртии Александру Бречалову с просьбой о помощи. Об этом 21 ноября рассказал его адвокат Никита Апаликов.

«Аяз обратился за помощью к главе Удмуртии, потому что он достаточно много сделал для региона. Часть обучающей программы «Like Центра» была внедрена в программу для предпринимателей на уровне региона. Мы надеемся, что позиция властей в этой части каким-то образом повлияет на принятие законных, обоснованных действий», — сказал он на пресс-конференции.

Апаликов отметил, что претензии к Шабутдинову лежат за пределами уголовно-правовых отношений и должны регулироваться гражданскими нормами права, так как они связаны с осуществлением образовательной деятельности.

«Центр развития предпринимательства имеет соответствующую лицензию на осуществление образовательной деятельности. Соответственно, основное направление деятельности является таковым. Если претензии к организации связаны с оказанием образовательных услуг, то применяются правила закона «О защите прав потребителей», то есть сделки являются гражданско-правовыми и не имеют отношения к уголовным правоотношениям», — указал адвокат.

Он добавил, что будет добиваться освобождение Шабутдинова из-под стражи с заменой ему меры пресечения на более мягкую.

«Наша основная задача — это завтрашнее судебное заседание апелляционной коллегии Московского городского суда. Мы надеемся, что суд разберется в этом вопросе, услышит наши доводы, примет законное и обоснованное решение, освободит Аяза Шабутдинова из-под стражи и изберет более мягкую меру пресечения, домашний арест или залог», — заявил юрист.

Шабутдинова задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Блогер предлагал людям купить вебинары, тренинги, курсы. Он утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес. Уголовное дело, фигурантом которого он стал, касается восьми человек, которые приобрели его услуги. По словам Апаликова, ущерб составляет чуть более 4 млн рублей.

4 ноября Таганский суд Москвы заключил Шабутдинова под стражу до 16 декабря. Следствие настаивало на аресте фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.

Отмечалось, что в 2023 году доход блогера Аяза Шабутдинова составил 300 млн рублей. По ст. 159 УК («Мошенничество») ему может грозить до 10 лет лишения свободы.