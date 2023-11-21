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Ушаков сообщил о планах продолжить обсуждение конфликта в Газе в рамках БРИКС

Ушаков: РФ предложит странам БРИКС продолжить обсуждение конфликта в Газе
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Фото: REUTERS/Abed Sabah
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Россия намерена продолжить обсуждение палестино-израильского урегулирования в рамках БРИКС в 2024 году. Об этом во вторник, 21 ноября, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Россия подтвердит свою позицию по данному вопросу [на внеочередном саммите БРИКС], и мы, наверное, предложим коллегам продолжить дискуссию по этой теме и по другим острым международным вопросам в ходе нашего (российского. — Ред.) председательства в 2024 году», — приводит «Интерфакс» слова Ушакова.

Он также уточнил, что итоги внеочередного саммита БРИКС представит ЮАР, председательствующая в объединении.

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Внеочередной саммит БРИКС проходит 21 ноября в формате видеоконференции, его главной темой является палестино-израильский конфликт.

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления призвал международное сообщество объединить усилия для деэскалации обстановки на Ближнем Востоке. Ключевую роль в этом процессе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона, подчеркнул российский лидер.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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