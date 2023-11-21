В Москве 14 лет колонии получил 247 раз ударивший ножом возлюбленную мужчина

Суд с учетом позиции гособвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима Владимира Маклакова, который убил в Москве свою 34-летнюю сожительницу. Об этом 21 ноября заявили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Его осудили за убийство и за угрозу применения насилия в отношении представителя власти.

«В ходе ссоры с 34-летней возлюбленной, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес пострадавшей ножом с длиной клинка 15 см множественные ранения, от которых она скончалась на месте происшествия», — сказано в сообщении.

В заключении специалистов уточняется, что мужчина нанес сожительнице не менее 247 ударов ножом в область шеи, туловища и конечностей.

Маклаков также угрожал применить насилие в отношении полицейских, которые приехали задерживать его.

Инцидент произошел 3 января 2023 года. По информации «Известий», пара приехала из Вологды в столицу на несколько дней. Они устроили праздничную фотосессию, после чего вернулись в арендованную квартиру, где женщина и была убита.

По словам соседей, они слышали крики и просьбы о помощи, после чего вызвали полицию. Вскоре мужчину задержали. Затем следователи опубликовали видео с допроса. 4 января мужчину арестовали. Вину в содеянном он признал.