Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о возможности скорого возвращения ряда заложников ХАМАС
Мир
Минобороны Японии сообщило о падении частей ракеты КНДР в море и океан
Мир
Песков назвал глупостью готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ
Мир
Лидеры БРИКС заявили о необходимости мирного разрешения кризиса на Ближнем Востоке
Общество
Путин отметил возможность молодежи России реализовывать свои планы
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Мир
На Украине заявили о взрывах в Одессе
Мир
Глава МИД Словакии предупредил Украину о долгом пути к членству в ЕС
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление контента
Сюжет:

В Крыму назвали сроки восстановления электроснабжения после шторма

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полное восстановление энергоснабжения всех потребителей, пострадавших от непогоды в Крыму, ожидается к вечеру вторника, 21 ноября. Такие сроки назвал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«На сегодняшнее утро без электроэнергии остаются порядка тысячи абонентов в Черноморском и Симферопольском районах. Задействованы 36 аварийных бригад ГУП РК «Крымэнерго», — написал руководитель региона, его цитату приводит ИА «Крыминформ».

По его словам, также подтоплены несколько домов на Южном берегу республики. Этим вопросом уже занимаются местные органы власти, пишет ИА SevastopolMedia. Также известно, что движение по размытой ранее дороге в микрорайоне Нижняя Героевка в Керчи уже открыто.

Как подчеркивает Аксенов, введение режима ЧС республиканского характера не требуется. Он заверил, что ситуация находится под контролем и все необходимые меры принимаются в полном объеме.

На утро понедельника, 20 ноября, почти 7 тысяч человек оказались без энергоснабжения в Крыму после многочисленных аварий на сетях в выходные из-за сильного ветра.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023