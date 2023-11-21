В Крыму назвали сроки восстановления электроснабжения после шторма

Полное восстановление энергоснабжения всех потребителей, пострадавших от непогоды в Крыму, ожидается к вечеру вторника, 21 ноября. Такие сроки назвал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«На сегодняшнее утро без электроэнергии остаются порядка тысячи абонентов в Черноморском и Симферопольском районах. Задействованы 36 аварийных бригад ГУП РК «Крымэнерго», — написал руководитель региона, его цитату приводит ИА «Крыминформ».

По его словам, также подтоплены несколько домов на Южном берегу республики. Этим вопросом уже занимаются местные органы власти, пишет ИА SevastopolMedia. Также известно, что движение по размытой ранее дороге в микрорайоне Нижняя Героевка в Керчи уже открыто.

Как подчеркивает Аксенов, введение режима ЧС республиканского характера не требуется. Он заверил, что ситуация находится под контролем и все необходимые меры принимаются в полном объеме.

На утро понедельника, 20 ноября, почти 7 тысяч человек оказались без энергоснабжения в Крыму после многочисленных аварий на сетях в выходные из-за сильного ветра.