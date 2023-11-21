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Чем известен блогер-дальнобойщик Николай Галенко — биография

Автоблогер Николай Галенко скончался на 38-м году жизни
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Фото: vk.com/Николай Николаев
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Тюменский блогер-дальнобойщик Николай Галенко, известный в соцсетях под псевдонимом КАЛЯН86, скончался на 38-м году жизни. Об этом 20 ноября сообщается в его Telegram-канале. О том, чем он запомнился подписчикам, читайте в материале «Известий».

Блогер Николай Галенко — биография

Как рассказал в одном из своих видео блогер, он родился в Казахстане, но еще в детстве переехал с матерью и младшим братом в поселок Боровский недалеко от Тюмени. Там он поступил в школу и закончил девять классов. Учителя советовали юноше получить высшее образование, но он мечтал совсем о другом — хотел скорее сесть за руль. Как пояснил сам Галенко, он всегда мечтал стать водителем и осознанно шел к этой цели.

После выпуска будущий блогер поступил в училище и освоил профессию автокрановщика. Затем в 18 лет сел за руль «Газели» и отправился в первые рейсы по южным регионам России. Вскоре он получил в управление «КамАЗ», который самостоятельно переделал под себя, а через восемь лет выкупил его в личное пользование.

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Свой канал на YouTube Галенко создал в 2015 году. Он выпускал видео о буднях дальнобойщика, рассказывал о своих машинах, делился дорожными историями и размышлениями о жизни. К 2023 году его аудитория на видеохостинге выросла до 663 тыс. подписчиков. Популярностью пользовались и другие профили блогера в соцсетях — «ВКонтакте» на него подписано 35 тыс. человек, а в Telegram — 3 тыс. человек. Зрители отмечали позитивный настрой Галенко, его чувство юмора и простую манеру общения.

В последние годы блогер жил в Санкт-Петербурге. В октябре 2023 года он решил перейти на более спокойный образ жизни и устроился инструктором по вождению в одну из петербургских компаний.

Блогер Николай Галенко — смерть

О том, что Галенко скончался, сообщили 20 ноября в его Telegram-канале. В качестве причины смерти в публикации указана остановка сердца. Однако, как отметил в своем ролике «ВКонтакте» его коллега, вскрытие пока не проводилось, поэтому о конкретной причине смерти говорить рано.

Тело блогера 20 ноября нашли в его квартире друзья, после того как Галенко перестал выходить на связь.

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