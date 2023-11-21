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В Австрии пенсионер прервал слушания в парламенте по бюджету на 2024 год

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Фото: Парламент Австрии
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В Австрии пенсионер утром 21 ноября смог на несколько минут прервать слушания по проекту бюджета на 2024 год в парламенте, сорвав с себя рубашку. Трансляция велась в прямом эфире на официальном портале органа.

Инцидент произошел спустя 15 минут после начала слушаний. Во время выступления депутата от Австрийской народной партии Августа Вегингера мужчина в белой нательной рубашке начал выкрикивать упреки в адрес австрийских властей с галерки.

Он прокричал, что с него сняли «последнюю рубашку» и «это всё», что у него осталось «после похода в супермаркет». Когда его начала выводить охрана, он продолжил выкрикивать, что австрийские власти грабят его и что это «самая большая кража в истории».

Позднее австрийская партия «Перемена» опубликовала в соцсети Х (бывш. Twitter) сообщение, в котором заявила, что это она организовала эту акцию протеста. В партии отметили, что мужчиной является их активист по имени Томас.

«Компании увеличили свою прибыль, люди вынуждены платить за это, а государство субсидирует их. Такова система, в которой мы живем сегодня», — так прокомментировала смысл акции председатель партии Фаяд Мулла.

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Ранее, 15 ноября, австрийская газета Exxpress со ссылкой на опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям (ECFR), сообщила, что каждый третий европеец верит в распад Евросоюза (ЕС) к 2043 году. Так, среди причин европейцы назвали внутренние разногласия между странами, а также экономические проблемы блока.

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