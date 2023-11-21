В Австрии пенсионер прервал слушания в парламенте по бюджету на 2024 год
В Австрии пенсионер утром 21 ноября смог на несколько минут прервать слушания по проекту бюджета на 2024 год в парламенте, сорвав с себя рубашку. Трансляция велась в прямом эфире на официальном портале органа.
Инцидент произошел спустя 15 минут после начала слушаний. Во время выступления депутата от Австрийской народной партии Августа Вегингера мужчина в белой нательной рубашке начал выкрикивать упреки в адрес австрийских властей с галерки.
Он прокричал, что с него сняли «последнюю рубашку» и «это всё», что у него осталось «после похода в супермаркет». Когда его начала выводить охрана, он продолжил выкрикивать, что австрийские власти грабят его и что это «самая большая кража в истории».
Позднее австрийская партия «Перемена» опубликовала в соцсети Х (бывш. Twitter) сообщение, в котором заявила, что это она организовала эту акцию протеста. В партии отметили, что мужчиной является их активист по имени Томас.
«Компании увеличили свою прибыль, люди вынуждены платить за это, а государство субсидирует их. Такова система, в которой мы живем сегодня», — так прокомментировала смысл акции председатель партии Фаяд Мулла.
Ранее, 15 ноября, австрийская газета Exxpress со ссылкой на опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям (ECFR), сообщила, что каждый третий европеец верит в распад Евросоюза (ЕС) к 2043 году. Так, среди причин европейцы назвали внутренние разногласия между странами, а также экономические проблемы блока.