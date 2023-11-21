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Российский полковник Матвийчук предрек ВСУ нескончаемые проблемы с вооружением

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Фото: REUTERS/Stringer
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Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что недостаток оружия и боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) будет лишь нарастать.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 21 ноября, эксперт подчеркнул, что Украине не хватает всего: снарядов, людей, поддержки авиации, которая могла бы выполнять изоляцию района, поля боя. Помимо этого, сокращение поставок боеприпасов ощутимо снизило огневую поддержку войск.

Матвийчук указал на то, что поддержка украинской стороны западными странами и США в том объеме, который был весной и летом, уже не восстановится, поскольку страны уже полностью исчерпали свои возможности. По его мнению, поставки еще могут быть, но уже не такие большие.

«Раньше финансовые вливания были миллиардными, теперь они миллионные. Это несоизмеримо», — заключил Матвийчук.

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Ранее 21 ноября американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что в Киеве выразили обеспокоенность по поводу поставок оружия из США в свете разногласий в американском Конгрессе по поводу продолжения оказания помощи Украине, пишет Pravda.Ru. По его словам, страна не получает основные боеприпасы и рискует потерять свои позиции «очень дорогой ценой», уточняет сайт kp.ru.

Ранее 21 ноября подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко также сообщал о проблемах ВСУ с западными поставками оружия. Он указал на то, что западная техника начала выходить из строя, а у украинской армии не хватает ремонтных баз и специалистов, отмечает телеканал «360».

20 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму в $100 млн. Планируется поставить в том числе боеприпасы для артиллерии и средств ПВО, уточняет ИА «Регнум».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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