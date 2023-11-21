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В Саратове уволили высадившего школьницу в метель водителя маршрутки

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Фото: РИА Новости/Александр Уткин
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Саратовский перевозчик уволил водителя маршрутки, высадившего 11-летнюю девочку в метель из-за проблемы с оплатой проезда банковской картой. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил заместитель главы администрации города Максим Сиденко.

«Перевозчик данного маршрута принял решение расторгнуть трудовой договор с водителем. Еще раз хочу обратиться ко всем водителям общественного транспорта — высаживать детей из автобусов запрещено законом», — приводятся слова Сиденко в Telegram-канале мэрии.

Накануне, 20 ноября, мать 11-летней девочки рассказала «Версии Саратов», что ее дочь после неудачной попытки оплатить проезд через терминал высадили из маршрутки.

«Это произошло из-за того, что она расплачивалась за проезд банковской картой, а терминал не проводил оплату. Однако в итоге оказалось, что плата была взята трижды», — приводятся в сообщении слова женщины.

На следующий день СУ СКР по Саратовской области сообщило на своем сайте о начале доследственной проверки по факту происшествия.

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Ранее, 8 июня, сообщалось, что водитель автобуса высадил московских школьников на обочину в Калужской области. Уточнялось, что у детей и взрослых возникли претензии к поведению водителя на дороге, после чего он высадил пассажиров и уехал.

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