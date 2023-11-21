Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о возможности скорого возвращения ряда заложников ХАМАС
Мир
Минобороны Японии сообщило о падении частей ракеты КНДР в море и океан
Мир
Песков назвал глупостью готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ
Мир
Лидеры БРИКС заявили о необходимости мирного разрешения кризиса на Ближнем Востоке
Общество
Путин отметил возможность молодежи России реализовывать свои планы
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Мир
На Украине заявили о взрывах в Одессе
Мир
Глава МИД Словакии предупредил Украину о долгом пути к членству в ЕС
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление контента

В РФ заявили о желании понять позицию нового президента Аргентины по членству в БРИКС

Замглавы МИД Рябков: ясности по вступлению Аргентины в БРИКС пока нет
0
Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия хотела бы понять позицию Аргентины по вступлению в БРИКС после избрания там президентом Хавьера Милея, ранее заявлявшего о нежелании присоединения страны к объединению. О желании Москвы прояснить этот вопрос сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во вторник, 21 ноября.

«Дождемся сигналов из Буэнос-Айреса. Почему мы должны говорить о какой-то замене? Для начала просто надо понять, какова позиция новой администрации Буэнос-Айреса», — сказал Рябков отвечая на вопрос ТАСС, рассматривается ли вопрос о замене Аргентины другим кандидатом.

Он добавил, что пока на этот счет у Москвы ясности нет.

Насильно Милей не будешь: президент Аргентины не хочет вступать в БРИКС
Новый лидер страны планирует сблизиться с США, отказаться от песо в пользу доллара и легализовать продажу оружия

Днем ранее политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv высказал мнение, что после прихода в Аргентине к власти нового президента, Буэнос-Айрес, вероятнее всего, откажется от вступления в БРИКС. По его словам, Милей может продать США экономику своей страны.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. После подсчета 87% бюллетеней за него отдали 56% голосов, а за его соперника, кандидата от правящей партии Серхио Массу, — 44%.

На следующий день он пообещал работать со всеми странами «свободного мира». Политик подчеркнул, что обязательствами страны являются демократия, мир и свободная торговля.

Милей является главой Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». Политик не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь и за замену национальной валюты на доллар. Он известен тем, что ориентирован на сотрудничество с США и Израилем. Также он выступает за отказ от сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией.

Между тем в конце августа члены БРИКС приняли решение одобрить поданную Аргентиной заявку на вступление. Также были одобрены заявки Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023