В РФ заявили о желании понять позицию нового президента Аргентины по членству в БРИКС

Россия хотела бы понять позицию Аргентины по вступлению в БРИКС после избрания там президентом Хавьера Милея, ранее заявлявшего о нежелании присоединения страны к объединению. О желании Москвы прояснить этот вопрос сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во вторник, 21 ноября.

«Дождемся сигналов из Буэнос-Айреса. Почему мы должны говорить о какой-то замене? Для начала просто надо понять, какова позиция новой администрации Буэнос-Айреса», — сказал Рябков отвечая на вопрос ТАСС, рассматривается ли вопрос о замене Аргентины другим кандидатом.

Он добавил, что пока на этот счет у Москвы ясности нет.

Днем ранее политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv высказал мнение, что после прихода в Аргентине к власти нового президента, Буэнос-Айрес, вероятнее всего, откажется от вступления в БРИКС. По его словам, Милей может продать США экономику своей страны.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. После подсчета 87% бюллетеней за него отдали 56% голосов, а за его соперника, кандидата от правящей партии Серхио Массу, — 44%.

На следующий день он пообещал работать со всеми странами «свободного мира». Политик подчеркнул, что обязательствами страны являются демократия, мир и свободная торговля.

Милей является главой Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». Политик не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь и за замену национальной валюты на доллар. Он известен тем, что ориентирован на сотрудничество с США и Израилем. Также он выступает за отказ от сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией.

Между тем в конце августа члены БРИКС приняли решение одобрить поданную Аргентиной заявку на вступление. Также были одобрены заявки Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.