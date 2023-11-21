Рябков заявил об отсутствии контактов с США по Газе за пределами профильных площадок

У России нет контактов с США по сектору Газа за пределами профильных международных площадок. Об этом 21 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Насколько мне известно, контактов нет, кроме тех, которые проводятся на профильных международных площадках, в частности в Нью-Йорке по линии постпредства», — сказал он ТАСС.

Ранее, 13 ноября, в МИД РФ заявили, что позиция США по обострившемуся конфликту на Ближнем Востоке не дает Совету Безопасности (СБ) ООН выполнять свой прямой мандат по поддержанию мира в регионе эскалации. В дипведомстве указали на попытки США навязать позицию, которая дала бы возможность Израилю не прекращать военную зачистку Газы, а также осуществлять силовые рейды на Западном берегу реки Иордан и атаки на Ливан и Сирию.

27 октября Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая также призывает к немедленному перемирию. За нее проголосовали 120 стран, в том числе Россия. 14 выступили против, среди которых США, Австрия, Чехия и другие, еще 45 воздержались. В свою очередь Израиль отверг призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН.

До этого, 25 октября, СБ ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, в котором призывалось к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Проект не набрал необходимых девяти голосов за из 15. Против него выступили США и Великобритания, еще девять воздержались.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.