Карта спецоперации на Украине 21 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 21 ноября можно в материале «Известий».

За прошедшие сутки, как сообщили в Минобороны России, на купянском направлении нанесено поражение ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и два автомобиля.

На краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районах Кременной и Кузьмино ЛНР. Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа.

На донецком направлении отражены две атаки ВСУ в районе Курдюмовки ДНР. Нанесено поражение ВСУ в районе Клещеевки. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На южнодонецком направлении нанесено поражение ВСУ и бригаде теробороны в районах Шевченко, Новомихайловки и Никольского ДНР. Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На запорожском направлении нанесено поражение ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки Запорожской области. Общие потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

На херсонском направлении нанесено поражение бригадам морской пехоты. Уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9050 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 509 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 452 единицы специальной военной автомобильной техники.

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