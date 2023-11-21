Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина фразой «ничего не получится»
У властей Украины, которые пытаются на словах угрожать президенту России Владимиру Путину, ничего не получится. Об этом 21 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет, ничего у них не получится», — отметил Песков, часть интервью с которым опубликована в Telegram-канале Зарубина.
По его словам, у Кремля нет сомнений, что при этом все цели спецоперации России на Украине будут достигнуты.
Похожее заявление Песков сделал 27 апреля этого года. Тогда он назвал «желтыми измышлениями» сообщения о попытке покушения на Путина с дрона. Тогда он отметил, что большое количество таких публикаций — не повод с ними знакомиться.
Тогда немецкая газета Bild сообщила, что украинские спецслужбы пытались организовать покушение на российского президента с помощью дрона-камикадзе. По информации издания, днем 23 апреля на Украине был запущен летательный аппарат типа UJ-22, но он потерпел крушение. Беспилотник имел дальность полета до 800 км.