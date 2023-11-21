СМИ сообщили о вынужденной необходимости НАТО пойти на компромисс с Россией
Североатлантическому альянсу в конечном счете придется пойти на сделку с Россией, сообщило 21 ноября издание Asia Times.
Как отмечается в публикации, если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороноспособности, то ему придется пойти на сделку с РФ, а это, в свою очередь, изменит «стратегическую карту Европы».
Альянс перестал быть оборонительным, вместо этого он ударился в экспансию, а конфликт на Украине показал, что его военные идеи устарели, сказано в материале.
«Объективно говоря, огромные потери ВСУ в технике и живой силе для НАТО неприемлемы. Альянсу не хватит подготовленных частей и удовлетворительного оборудования, чтобы противостоять модернизированной российской армии в наступлении», — отмечается в статье.
Ранее, 13 ноября, политик из Германии Сара Вагенкнехт заявила, что НАТО не способствует решению конфликтов. Она указала на то, что ФРГ нужен оборонительный альянс, который стремится к разоружению и балансированию интересов и не стремится к вооружению и эскалации конфликтов.
Вместе с тем, экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят 10 ноября указал на провальную политику Североатлантического альянса. Вместо политики безопасности возникают новые риски, эскалация как для украинского народа, так и для Запада. Он назвал это безответственным.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 ноября отметил, что у НАТО не хватит сил и возможностей, как в прежние времена, распространять свои «щупальца» по всей планете. Глава МИД РФ констатировал, что Североатлантический альянс должен будет «надорваться». При этом само существование блока в наши дни он счел бессмысленным.