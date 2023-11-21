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МО сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки противника на краснолиманском направлении, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 200 военнослужащих ранеными и убитыми. Об этом 21 ноября сообщило Минобороны РФ.

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской Народной Республики (ЛНР). Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми ранеными, а также два пикапа», — отметили в российском военном ведомстве.

Кроме того, на донецком направлении ВС РФ были отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка (ДНР).

Также российские военные сбили пять дронов ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Херсонской области.

Накануне экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении ударили по долговременному опорному пункту ВСУ неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами. Наведение авиации на цели, а также корректировку огня вертолетчикам обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны группировки «Центр».

4 ноября Минобороны рассказало, как вертолеты «Аллигатор» уничтожили опорный пункт и бронированную технику ВСУ на донецком направлении. В результате атаки была также ликвидирована бронированная техника украинских военных.

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