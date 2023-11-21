МО сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении
Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки противника на краснолиманском направлении, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 200 военнослужащих ранеными и убитыми. Об этом 21 ноября сообщило Минобороны РФ.
«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской Народной Республики (ЛНР). Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми ранеными, а также два пикапа», — отметили в российском военном ведомстве.
Кроме того, на донецком направлении ВС РФ были отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка (ДНР).
Также российские военные сбили пять дронов ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Херсонской области.
Накануне экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении ударили по долговременному опорному пункту ВСУ неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами. Наведение авиации на цели, а также корректировку огня вертолетчикам обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны группировки «Центр».
4 ноября Минобороны рассказало, как вертолеты «Аллигатор» уничтожили опорный пункт и бронированную технику ВСУ на донецком направлении. В результате атаки была также ликвидирована бронированная техника украинских военных.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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