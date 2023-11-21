Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о возможности скорого возвращения ряда заложников ХАМАС
Мир
Минобороны Японии сообщило о падении частей ракеты КНДР в море и океан
Мир
Песков назвал глупостью готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ
Мир
Лидеры БРИКС заявили о необходимости мирного разрешения кризиса на Ближнем Востоке
Общество
Путин отметил возможность молодежи России реализовывать свои планы
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Мир
На Украине заявили о взрывах в Одессе
Мир
Глава МИД Словакии предупредил Украину о долгом пути к членству в ЕС
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление контента

Аналитики спрогнозировали курс рубля до конца 2023 года

Аналитик Пырьева: до конца года курс будет в диапазоне 88–93 рублей за доллар
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца текущего года курс нацвалюты может находиться в диапазоне 88–93 рублей за доллар США, считает аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Об этом она рассказала «Известиям» 21 ноября.

Ранее курсы доллара и евро к рублю обновили минимум с 30 июня, американская валюта опустилась ниже 88 рублей, европейская — ниже 96 рублей. Согласно данным Мосбиржи, на 15:03 доллар достиг 87,9 рубля, евро — 96,29 рубля.

Пырьева объяснила, что укреплению российской нацвалюты способствует приток валютной выручки от экспортеров в условиях ужесточения валютного контроля и высоких цен на нефть, а также стабилизация платежного баланса.

В свою очередь, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин добавил, что высокая ключевая ставка Центрального банка РФ в 15% также способствует укреплению рубля, ограничивая потребительский спрос и сокращая импортные операции. Импорт упал на 9% в октябре по сравнению со среднемесячным уровнем за первые девять месяцев 2023 года, уточнил он.

Пырьева предположила, что на текущих уровнях 87–88 рублей за доллар потенциал укрепления рубля исчерпан.

«Пара USD/RUB может вырасти в среднесрочной перспективе, отыгрывая октябрьское снижение нефтяных котировок. На более отдаленном горизонте ослабление рубля может произойти, если указ о репатриации валютной выручки не станут продлевать. Смягчение денежно-кредитной политики также будет выступать фактором против укрепления рубля. В перспективе до конца текущего года мы ожидаем курс рубля в диапазоне 88–93 рублей к доллару США», — сказала аналитик.

В то же время аналитик Потавин привел прогноз, согласно которому курс к концу года установится в диапазоне 85–95 рублей за доллар.

«Этот период стабильности российской валюты наверняка продолжится вплоть до президентских выборов в России в марте 2024 года», — считает эксперт.

Что будет с рублем: прогноз курса на 2024 год
Эксперты оценили риски и положительные факторы для стоимости национальной валюты

Ранее в этот день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, прогнозируя курс нацвалюты в начале декабря, рассказал «Известиям», что доллар может упасть до 85 рублей.

4 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали, наблюдается стабилизация рубля. Курс сохранится в нынешних параметрах, считает он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023