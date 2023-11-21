Аналитики спрогнозировали курс рубля до конца 2023 года

До конца текущего года курс нацвалюты может находиться в диапазоне 88–93 рублей за доллар США, считает аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Об этом она рассказала «Известиям» 21 ноября.

Ранее курсы доллара и евро к рублю обновили минимум с 30 июня, американская валюта опустилась ниже 88 рублей, европейская — ниже 96 рублей. Согласно данным Мосбиржи, на 15:03 доллар достиг 87,9 рубля, евро — 96,29 рубля.

Пырьева объяснила, что укреплению российской нацвалюты способствует приток валютной выручки от экспортеров в условиях ужесточения валютного контроля и высоких цен на нефть, а также стабилизация платежного баланса.

В свою очередь, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин добавил, что высокая ключевая ставка Центрального банка РФ в 15% также способствует укреплению рубля, ограничивая потребительский спрос и сокращая импортные операции. Импорт упал на 9% в октябре по сравнению со среднемесячным уровнем за первые девять месяцев 2023 года, уточнил он.

Пырьева предположила, что на текущих уровнях 87–88 рублей за доллар потенциал укрепления рубля исчерпан.

«Пара USD/RUB может вырасти в среднесрочной перспективе, отыгрывая октябрьское снижение нефтяных котировок. На более отдаленном горизонте ослабление рубля может произойти, если указ о репатриации валютной выручки не станут продлевать. Смягчение денежно-кредитной политики также будет выступать фактором против укрепления рубля. В перспективе до конца текущего года мы ожидаем курс рубля в диапазоне 88–93 рублей к доллару США», — сказала аналитик.

В то же время аналитик Потавин привел прогноз, согласно которому курс к концу года установится в диапазоне 85–95 рублей за доллар.

«Этот период стабильности российской валюты наверняка продолжится вплоть до президентских выборов в России в марте 2024 года», — считает эксперт.

Ранее в этот день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, прогнозируя курс нацвалюты в начале декабря, рассказал «Известиям», что доллар может упасть до 85 рублей.

4 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали, наблюдается стабилизация рубля. Курс сохранится в нынешних параметрах, считает он.