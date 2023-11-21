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МИД Катара сообщил о финальной стадии переговоров о судьбе заложников в Газе

МИД Катара: переговорщики «никогда не были так близки» к освобождению заложников из Газы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ahmad Hasaballah
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Переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников находятся на финальной стадии. Об этом сообщил в ходе брифинга 21 ноября официальный представитель МИД Катара Маджида Аль Ансари, его слова приводит Al Jazeera.

По его словам, переговоры достигли такого прогресса, которого еще не было ранее. На данный момент стороны наиболее близко подошли к достижению соглашения.

«Мы очень оптимистичны и полны надежд <…> Но мы также очень заинтересованы в том, чтобы это посредничество позволило добиться гуманитарного перемирия», — заявил Аль Ансари.

Телеканал уточняет, что Катар играет в переговорах роль посредника. В частности, при помощи Дохи удалось достичь договоренности об освобождении некоторых из 240 заложников в обмен на временное прекращение огня.

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19 ноября газета The Washington Post сообщила, что между Израилем, США и ХАМАС была заключена предварительная сделка об освобождении десятков женщин и детей, находящихся в заложниках в секторе Газа, в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях. Однако позднее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон опровергла эту информацию. При этом она уточнила, что стороны продолжают трудиться над заключением договоренностей.

17 ноября американский журналист Сеймур Херш сообщил о завершении переговоров по поводу освобождения заложников между ХАМАС и Израилем при поддержке США. По его данным, на тот момент палестинское движение согласилось отпустить 71 заложника в обмен на освобождение сотен женщин и девочек-подростков из семей членов ХАМАС, а также на прекращение израильской армией военных действий и начало гуманитарной паузы. Из-за условий о прекращении огня Нетаньяху отклонил сделку, уточнил Херш.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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