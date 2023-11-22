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Платформой «Послевыписки.рф» воспользовались более 5 млн россиян

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Фото: пресс-служба «Послевыписки.рф»
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Более 5 млн россиян воспользовались платформой посткоронавирусной реабилитации «Послевыписки.рф». Площадка создана командой известных медиков под руководством главврача московской больницы «Коммунарка» Денисом Проценко. Миллионы пациентов благодаря ей смогли получить профессиональную помощь в реабилитации после COVID-19 и других тяжелых вирусных инфекций. Проект был разработан при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Первая в мире экспертная платформа призвана помочь пациентам вернуть здоровье и качество жизни после перенесенного коронавируса. На ней можно найти курсы видеолекций и практикумов. Рекомендации дают известные медики, профессора, доктора медицинских наук: пульмонолог, кардиолог, дерматолог, психиатр, невролог, гастроэнтеролог, сомнолог, реабилитолог, нейропсихолог, нутрициолог, а также ароматерапевт. Пользователь по итогам опроса получает индивидуальный модульный видеокурс. Также сайт и приложение содержат уникальный сборник полезных материалов с «умным» поиском, ответы на часто задаваемые вопросы, практикумы, памятки.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу вернуть доковидное качество жизни десяткам миллионов россиян, переболевших ковидом. С учетом масштабов нашей страны, это особенно сложная задача. На помощь пришли современные технологии, и благодаря поддержке Института развития интернета родился проект «Послевыписки.рф». За несколько месяцев с момента запуска платформы ею уже воспользовались более 5 млн человек», — отметил Герой Труда Денис Проценко.

В ближайших планах его команды — создание специальных разделов проекта «Послевыписки.рф» для пациентов с другими хроническими и острыми заболеваниями для обеспечения качественной и полноценной реабилитации. Речь идет в первую очередь о сердечно-сосудистых патологиях, которыми в России страдают десятки миллионов человек.

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Также важным направлением реабилитации является помощь перенесшим онкологические заболевания.

Приложение «Послевыписки.рф» можно скачать в AppStore,Google Play и Rustore. За новостями проекта можно следить на одноименном сайте, а также в официальных группах во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на платформе «Дзен».

В июне Проценко отметил, что проявления постковида очень разнообразны, он может протекать безобидно, но в ряде случаев сказывается на сердечно-сосудистой системе и памяти. Он напомнил, что вопрос «Переносили ли вы ковид?» внесен в предоперационный чек-лист врача анестезиолога-реаниматолога.

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