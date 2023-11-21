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В МГУ оценили заявление ЕС о неприемлемости оккупации Газы Израилем

Коньков: заявление ЕС о неприемлемости оккупации Газы Израилем безосновательны
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Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK
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Заявление Евросоюза о неприемлемости оккупации сектора Газа со стороны Израиля носит беззубый характер, так они не подтверждены реальным действиям. Об этом «Известиям» 21 ноября заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Ранее во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью общеарабской газете Asharq al Awsat, что Евросоюз считает неприемлемой оккупацию сектора Газа израильскими силами и возвращение анклава под управление еврейского государства.

По словам Конькова, с учетом затянувшейся операции Израиля в секторе Газа сегодня на Западе наблюдаются активные «этапы метания».

«Ключевые акторы на Западе мечутся между разными ценностями, между разными представлениями и возможностями. То есть если на начальном этапе была, безусловно, поддержка Израиля, с одной стороны, активных дискуссий внутри элит, с другой стороны — недвусмысленного давления со стороны общественного мнения. Конечно, в Европейском союзе очень сложно оставаться в видимом проамериканском мейнстриме, и всё равно приходится лавировать», — отметил политолог.

Коньков указал, что подобного рода тезисы, которые прослеживаются и у других европейских лидеров, носят беззубый характер в силу того, что остаются риторикой, не подтвержденной реальными действиями, которых в текущих условиях ЕС дать просто не готов.

«И после всего этого кто-то ждет, что мы не вступим в сопротивление?»
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Ранее, 19 ноября, президент США Джо Байден в своей статье для издания The Washington Post заявил, что у народа Палестины есть полное право обладать собственным государством вне связей с радикальным движением ХАМАС.

При этом также в тот день агентство Bloomberg со ссылкой на документы Пентагона сообщило, что Соединенные Штаты продолжают наращивать объемы поставок военной помощи Израилю, несмотря на официальные призывы к руководству государства избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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