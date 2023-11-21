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Политолог назвал условие прекращения поддержки Украины со стороны США

Эксперт Орудуханян: США могут прекратить поддержку Украины из-за неудач на фронте
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Marco Gomez
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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян высказал мнение, что финансирование Украины со стороны США может быть прекращено в случае отсутствия успехов на фронте.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 21 ноября, политолог пояснил, что США будут принимать решение о поддержке Украины в зависимости от ситуации, которая будет складываться на поле боя. В случае провала ВСУ поддержку могут прекратить, а в противном случае — усилить.

Ордуханян отметил, что если Россия перейдет к усиленным действиям на фронте, финансирование Украины со стороны Запада свернут, а политики начнут обвинять друг друга в растратах. Тогда установится статус-кво.

По мнению политолога, вопрос продолжения или сокращения финансирования Украины со стороны США находится в военной плоскости, а не в финансовой, дипломатической или политической. Если будет принято решение о прекращении поддержки, на президента Украины Владимира Зеленского «спихнут все неудачи, вспомнят его авантюристские попытки контратаковать, вспомнят Бахмут (Артемовск. — Ред.)».

Друг платежом красен: шатдаун в США может оставить Украину без денег
Палата представителей пытается избежать остановки работы правительства

19 ноября стало известно, что конгресс США рассчитывает утвердить запрос администрации президента Джо Байдена на помощь Украине и Израилю. Кроме того, там собираются внести улучшения в иммиграционную систему США до конца 2023 года, отмечает RT. Палата представителей, возглавляемая республиканцами, уже приняла законопроект о помощи Израилю, но он включает значительные сокращения бюджета ряда федеральных ведомств, сообщает телеканал «360».

Ранее в ноябре спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон представил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства без помощи Израилю и Украине, сообщает телеканал «Звезда». Позже документ был одобрен палатой представителей и сенатом, пишет сайт kp.ru. Его подписал президент страны Джо Байден.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что администрация США израсходовала 96% средств, выделенных на поддержку Украины, пишет НСН. По его словам, это негативно отразится на обороноспособности Киева.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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