Дело о смертельном ДТП с участием маршрутки в Астрахани передали в суд
В Астрахани завершено расследование уголовного дела о ДТП с участием BMW и маршрутки, в результате которого погибла пенсионерка и пострадали еще пять человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Авария произошла 29 сентября на пересечении улиц Софьи Перовской и Грузинской. Установлено, что 33-летний житель Республики Дагестан, управляя BMW, не уступил маршрутке, двигавшейся по главной дороге. Легковушка выехала на перекресток и врезалась в микроавтобус, который от удара опрокинулся.
В результате столкновения погибла 62-летняя пассажирка маршрутного такси. Остальные четверо пассажиров и водитель получили различные травмы и были госпитализированы, пишет «Астрахань-24».
Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Водителю BMW грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в ноябре суд вынес приговор 42-летней автомобилистке из города Завитинска Амурской области, по вине которой в ДТП погибла пассажирка. Свою вину женщина при этом не признала, заявив, что за рулем находилась не она, а погибшая.