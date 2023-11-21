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На севере Москвы двое мужчин избили компанию подростков палками

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Фото: t.me/moscowproc /
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В Москве начата проверка прокуратуры, после того как двое мужчин избили палками компанию подростков во дворе жилого дома на севере города. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры во вторник, 21 ноября.

«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств применения физической силы к несовершеннолетним», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 19 ноября во дворе дома на улице Базовская. Там двое мужчин подошли к группе подростков и, заставив их встать на колени, начали наносить удары палкой. Предварительно, одному из молодых людей они также угрожали ножом.

После установления всех причин и обстоятельств произошедшего районная прокуратура примет процессуальное решение, в том числе, возможно, о возбуждении уголовного дела, добавили в пресс-службе.

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19 ноября сообщалось, что в Москве лжеработодатель ограбил и избил пришедшего устраиваться на работу мужчину. Инцидент произошел, когда пострадавший прибыл к станции метро «Рижская» для встречи с «работодателем», тот сразу достал нож и потребовал перевести ему деньги на карту. Кроме того, ищущий подработку мужчина был избит. После этого он выполнил указания нападавшего, после чего тот скрылся.

В настоящее время подозреваемому — 33-летнему мужчине — предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Он заключен под стражу.

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