Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Бобровке в Самарской области
В Кинельском районе Самарской области в результате пожара в частном доме погиб человек. Об этом 21 ноября сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Пожар произошел 19 ноября в селе Бобровка. Прибывшие спасатели установили, что горит частный дом на площади 80 кв. м.
В результате погиб мужчина. Еще трое человек были спасены, пишет НИА «Самара».
В тушении были задействованы 20 человек личного состава и пять единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
В тот же день пожар случился в частном доме в поселке Красноглинный в Оренбургской области. Погиб мужчина 1973 года рождения.