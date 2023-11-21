Премьера сериала «Оборотень» состоится 26 ноября на телеканале РЕН ТВ

На этой неделе зрители телеканала РЕН ТВ смогут посмотреть новый зрелищный сериал «Оборотень». Чтобы сыграть роли в блокбастере, актерам пришлось научиться сражаться голыми руками, а также всем, что попадется под руку.

Детективный сюжет повествует историю человека, которому нечего терять. Главную роль исполняет актер Денис Шведов. Ему предстоит понять, какова его миссия, и вспомнить всё по рассыпанным подсказкам. Постоянное напряжение и виртуозно поставленные экшен-сцены не дадут заскучать. Кроме того, блокбастер сняла режиссер Анна Курбатова, ранее работавшая в разных жанрах. Она не даст раньше времени понять зрителю, что именно произошло.

Так, сериал начинается со сцены, в которой главный герой весь в крови и в запачканной белой рубашке приходит в себя в морге. Он начинает скитаться по морозному Санкт-Петербургу в поисках ответов, однако в этот момент его начинают искать. Максим Щеголев, исполняющий роль еще одного героя сериала, играет сотрудника засекреченного департамента спецопераций ФСБ. Со временем он сможет приоткрыть зрителям сюжетную тайну.

Главный герой по имени Андрей Лазарев является спецагентом. Несмотря на подозрения, сомнения, опасности и потерю памяти, он отлично помнит, как надо расправляться с врагом. Постановка драк в сериале на высоте: Лазарев дает отпор неприятелю с использованием вилки, бутылки и даже микрофона.

«Очень просто взять арматуру и ударить человека, решить вопрос. А мы же в кино. Хочется, чтобы это было изящнее, интереснее, смотрибельнее. Плюс у нас огромное количество примеров, которые мы видим и знаем. Хотелось бы в рамках российских проектов чем-то удивить зрителя. Поэтому Алексей, постановщик трюков, придумал такую историю, что я по минимуму использую оружие или в самых крайних моментах», — рассказал актер Шведов.

За боевые сцены в сериале отвечает постановщик рукопашных боев Алексей Абрахманов. Благодаря его задумке актеров в сериале не заменяют дублеры. И Шведов, и Щеголев перед съемками прошли двухнедельные тренировки и получили специальную подготовку ко всем сценам драк. Такой шаг позволил сделать экшен-моменты блокбастера искуснее и изобретательнее.

«У нас клуб стритфайтинга. Мы в последнее время работаем в кино. У нас широкий кругозор. Нам есть что сказать. Денису было, в принципе, интересно, потому что все драки, которые мы разрабатывали и придумывали, мы с ним обсуждали. У нас был концепт, почему он это делает и как он это делает», — отметил Абрахманов.

Показ сериала «Оборотень» стартует 26 ноября в 13:00 на телеканале РЕН ТВ.