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Посол МИД РФ Мирошник сообщил об охоте ВСУ на мирных российских граждан

Посол Мирошник: ВСУ открыли охоту на мирное население и гражданский транспорт России
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Фото: Global Look Press/Kaniuka Ruslan
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние несколько недель устроили массовую охоту за мирным населением и гражданским транспортом России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник во вторник, 21 ноября, на брифинге.

«Данные последних месяцев подтверждают, что вооруженные украинские формирования и иностранные наемники наносят целенаправленные удары по социальным учреждениям на российской территории, выбирая моменты наибольшего скопления там мирных жителей, для чего используют дальнобойное высокоточное оружие, поставляемое западными странами», — заявил он.

По его словам, украинские боевики используют для нанесения наибольшего урона российским жителям и гражданской инфраструктуре ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Отмечаем массовую охоту с использованием ударных беспилотников за мирными гражданами и гражданским транспортом, когда операторы дронов точно видят, по кому и как они наносят целенаправленные удары», — сказал Мирошник. Он указал на то, что украинская сторона не чурается наносить удары даже по машинам скорой помощи или Красного Креста и больницам, в том числе с применением запрещенных кассетных боеприпасов.

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Ранее, 18 ноября, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о сбросе украинским дроном на мирных жителей взрывчатки. В результате пострадали три человека, а когда для оказания им помощи на место атаки прибыли врачи, беспилотник ВСУ повторно сбросил взрывчатку, ранив двух медиков.

Пушилин еще в августе сообщал о росте числа жертв среди мирного населения по мере применения боевиками ВСУ кассетных боеприпасов. Их отправку в июле в качестве помощи ВСУ одобрили в США.

Украинские боевики обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. О начале ее проведения президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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