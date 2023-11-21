Жителю Ульяновска вынесли приговор за гибель пенсионерки в пьяном ДТП

Суд в Ульяновске вынес приговор 41-летнему автомобилисту, который в состоянии наркотического опьянения насмерть сбил пенсионерку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Наезд произошел 10 июня 2023 года на проспекте 50-летия ВЛКСМ. Установлено, что 41-летний водитель ГАЗ-3302 («Газель») при движении задним ходом сбил возле одного из домов пожилую женщину. Пешеход получила различные травмы, от которых скончалась в больнице.

Как выяснилось, мужчина находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, пишет ulpravda.ru. Суд признал его виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения») и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В последующие два года он не имеет права садиться за руль.

Кроме того, осужденный должен выплатить 1 млн рублей дочери погибшей пенсионерки. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в ноябре суд вынес приговор 42-летней автомобилистке из города Завитинска Амурской области, по вине которой в ДТП погибла пассажирка. Свою вину женщина при этом не признала, заявив, что за рулем находилась не она, а погибшая.