Более 100 л алкоголя изъяли из магазинов Якутска
Более 100 л алкогольной продукции изъяли в Якутске после рейдов правоохранителей по магазинам, расположенных по улицам Лермонтова и Кузьмина. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
За дежурные сутки участковые полицейские привлекли к ответственности продавцов вышеуказанных торговых точек в соответствии со ст. 14.2 КоАП «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», пишет ИА YakutiaMedia.
Ранее в ноябре «Известия» писали, что алкоголь и табак разрешат покупать без паспорта, подтвердив возраст по биометрии. Сервис может заработать уже в 2024-м.