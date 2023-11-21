Почти 500 тыс. рублей выплатит брянская УК женщине за перелом плеча
Брянский областной суд обязал управляющую компанию «ПогарДом» выплатить компенсацию жительнице районного центра Погар за то, что она сломала плечо, упав на льду у подъезда многоквартирного дома.
Первоначально женщина требовала заплатить ей более 120 тыс. рублей за утраченный в результате временной нетрудоспособности заработок, 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и более 310 тыс. рублей в виде штрафа за отказ УК удовлетворить требования в добровольном порядке, уточняет NASHBRYANSK.RU.
История разбирательств пострадавшей с местной УК длилась около 1 года. Еще в декабре 2022 года женщина поскользнулась на обледенелой площадке возле подъезда и получила перелом правового плеча со смещением.
Суд занял сторону пострадавшей, но почти в два раза снизил требуемые суммы. УК обжаловала это решение в вышестоящей инстанции и переложила ответственность за случившееся на районную администрацию. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для удовлетворения жалобы УК.