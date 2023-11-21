Нетаньяху назвал возвращение заложников из сектора Газа высшей задачей правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 21 ноября, назвал возвращение заложников наивысшей задачей правительства, заявив, что несет личную ответственность за их освобождение.

«<…> я встретился с семьями похищенных, которые всегда в моем сердце и чье возвращение является ориентиром для меня. Возвращение наших похищенных — священная наивысшая задача <…> вернем похищенных, это моя ответственность и ответственность военного кабинета», — написал он в Telegram-канале.

Нетаньяху отметил, что поделился с родственниками политическими, разведывательными и оперативными усилиями, которые власти реализуют для возвращения заложников.

«Мы не прекратим борьбу до тех пор, пока не вернем наших заложников домой, не уничтожим ХАМАС», — подытожил он.

20 ноября министр чрезвычайного правительства Израиля Бени Ганц заявил, что проведение операции в секторе Газа продолжится даже в случае освобождения заложников. Он добавил, что в настоящее время, пока режим прекращения огня не согласован, израильская операция по ликвидации боевиков движения ХАМАС расширяется, усиливается и углубляется.

18 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент никаких договоренностей с ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа нет.

За день до этого стало известно, что израильские власти отказались от участия в сделке по освобождению 50 пленных с территории сектора Газа. В то же время руководство Израиля сообщило, что не отказывается окончательно от соглашений подобного рода. В частности, они готовы обсуждать сделку по освобождению 70 заложников.

Тогда же израильский посол в Москве Александр Бен Цви сообщил, что Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу, однако, по его словам, полный список удерживаемых в секторе Газа так и не был получен. 13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.