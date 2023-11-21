Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Общество
Ковальчук назвал масштабным научное соглашение Таджикистана и РФ
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили по факту отравления наркотиками в Астрахани
Мир
Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору
Мир
Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками
Мир
Президент Ирана призвал страны БРИКС признать «террористическим» режим Израиля
Мир
Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты
Пресс-релизы
В Москве состоится Всероссийский форум технологического предпринимательства
Сюжет:

Нетаньяху назвал возвращение заложников из сектора Газа высшей задачей правительства

0
Фото: Global Look Press/Aaron Schwartz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 21 ноября, назвал возвращение заложников наивысшей задачей правительства, заявив, что несет личную ответственность за их освобождение.

«<…> я встретился с семьями похищенных, которые всегда в моем сердце и чье возвращение является ориентиром для меня. Возвращение наших похищенных — священная наивысшая задача <…> вернем похищенных, это моя ответственность и ответственность военного кабинета», — написал он в Telegram-канале.

Нетаньяху отметил, что поделился с родственниками политическими, разведывательными и оперативными усилиями, которые власти реализуют для возвращения заложников.

«Мы не прекратим борьбу до тех пор, пока не вернем наших заложников домой, не уничтожим ХАМАС», — подытожил он.

«Давайте начнем торговаться телами — этого хочет мир?»
Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви — о прекращении огня, эвакуации иностранцев из Газы и бенефициарах конфликта

20 ноября министр чрезвычайного правительства Израиля Бени Ганц заявил, что проведение операции в секторе Газа продолжится даже в случае освобождения заложников. Он добавил, что в настоящее время, пока режим прекращения огня не согласован, израильская операция по ликвидации боевиков движения ХАМАС расширяется, усиливается и углубляется.

18 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент никаких договоренностей с ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа нет.

За день до этого стало известно, что израильские власти отказались от участия в сделке по освобождению 50 пленных с территории сектора Газа. В то же время руководство Израиля сообщило, что не отказывается окончательно от соглашений подобного рода. В частности, они готовы обсуждать сделку по освобождению 70 заложников.

Тогда же израильский посол в Москве Александр Бен Цви сообщил, что Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу, однако, по его словам, полный список удерживаемых в секторе Газа так и не был получен. 13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023