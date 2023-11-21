Автостраховщики предрекли возвращение «разборок» на дорогах

Страховщики обеспокоены потенциальной отменой обязанности предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства, так как это может привести к возвращению разборок на дорогах. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

«Проверка полиса ОСАГО при регистрации автомобиля — один из вариантов контроля наличия ОСАГО у водителя. И если просто его убрать, мы можем вернуться в 1990-е годы и к разборкам на дорогах», — заявили «РИА Новости» в РСА.

Однако в союзе подчеркнули, что контроль необходимо сохранить, а наиболее эффективным для этого способом может стать фотофискация. Если отмена проверки при регистрации будет сопровождаться одновременным запуском камер, то негативных последствий можно будет избежать, заявили в РСА.

7 ноября Госдума в первом чтении приняла законопроект, исключающий полис ОСАГО из числа обязательных документов при регистрации автомобиля в связи со сменой владельца. Отмечается, что постановка транспортного средства на учет в Госавтоинспекции еще не означает, что новый владелец сразу начнет ездить по дорогам общего пользования, а значит, наличие полиса ОСАГО не должно становиться обязательным.