Россиянам предрекли возврат в 90-е на фоне возможной отмены подтверждения ОСАГО

Возможная отмена предоставления полиса ОСАГО при регистрации транспортного средства вернет водителей в 1990-е годы и приведет к «разборкам» на дорогах, заявили 21 ноября в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

«И если просто его [полис ОСАГО] убрать, мы можем вернуться в 90-е годы и к «разборкам» на дорогах», — приводит сообщение «РИА Новости».

По мнению РСА, контроль должен быть сохранен. В частности, союз предложил ввести фотофиксацию дорожными камерами.

7 ноября Госдума в первом чтении приняла законопроект, исключающий полис ОСАГО из числа обязательных документов при регистрации автомобиля в связи со сменой владельца.

По мнению автомобильного эксперта, майора ГИБДД в отставке Виктора Кондрашина, оформлять страховку после регистрации авто будет гораздо удобнее.