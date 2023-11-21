Новый горнолыжный сезон открылся на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии

Начавшиеся в Кабардино-Балкарии снегопады позволили курорту «Эльбрус» открыть новый горнолыжный сезон 21 ноября, говорится в сообщении на его сайте.

«Среди новинок зимнего сезона-2023/24 — две канатные дороги, открытие которых состоится в начале 2024 года. Запуск новых дорог гондольного и кресельного типа откроют для катания западный участок курорта с посадкой от станции «Мир» на высоте 3500 м над уровнем моря, и увеличит общее количество трасс до 23 км», — отметили в «Эльбрусе».

Гостям стали доступны восемь новых горнолыжных трасс: склоны от легкого до сложного уровней.

Дополнительная зона катания открыла для туристов новые панорамные виды на горы и разгрузила другие трассы. Администрация курорта рекомендует отдыхающим учитывать погодные условия при выходе на маршруты.

26 октября опроса «Яндекс Путешествия» показал лучшие российские горнолыжные курорты. Так, самыми популярными горнолыжными курортами россияне называли склоны на Красной Поляне (49%), Шерегеш в Кемеровской области (21%), Белокуриху на Алтае (18%), а также Домбай (17%) и Архыз (16%) на Кавказе.