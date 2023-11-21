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Новый горнолыжный сезон открылся на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Начавшиеся в Кабардино-Балкарии снегопады позволили курорту «Эльбрус» открыть новый горнолыжный сезон 21 ноября, говорится в сообщении на его сайте.

«Среди новинок зимнего сезона-2023/24 — две канатные дороги, открытие которых состоится в начале 2024 года. Запуск новых дорог гондольного и кресельного типа откроют для катания западный участок курорта с посадкой от станции «Мир» на высоте 3500 м над уровнем моря, и увеличит общее количество трасс до 23 км», — отметили в «Эльбрусе».

Гостям стали доступны восемь новых горнолыжных трасс: склоны от легкого до сложного уровней.

Дополнительная зона катания открыла для туристов новые панорамные виды на горы и разгрузила другие трассы. Администрация курорта рекомендует отдыхающим учитывать погодные условия при выходе на маршруты.

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26 октября опроса «Яндекс Путешествия» показал лучшие российские горнолыжные курорты. Так, самыми популярными горнолыжными курортами россияне называли склоны на Красной Поляне (49%), Шерегеш в Кемеровской области (21%), Белокуриху на Алтае (18%), а также Домбай (17%) и Архыз (16%) на Кавказе.

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