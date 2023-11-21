Белгородская ГК «Эфко» вышла из молочного бизнеса
Белгородская группа компаний «Эфко» прекращает заниматься бизнесом по производству молочных продуктов. Такое решение принял совет директоров компании. Освободившиеся мощности переоборудуют под производство растительных альтернатив, которые будут отправлять на экспорт.
ИА «Абирег» уточняет, что летом 2021 года «Эфко» приняла решение выйти из состава учредителей АПХ «Зеленая долина». Причина — повышенное внимание компании к развитию инновационных продуктов и производству растительной еды. Долю «Эфко» выкупил глава совета директоров «Зеленой долины» Сергей Юдин. Таким образом, он стал единственным собственником.
По словам исполнительного директора «Эфко» Сергея Иванова, после продажи «Зеленой долины» в компании решили «оставить йогуртное направление» и, таким образом, пойти на компромисс. Сегодняшнее решение о прекращении молочного бизнеса Иванов назвал «болезненным, но необходимым».
Теперь компания сосредоточится на переработке масличных, производстве растительных жиров и белков. Она продолжит вкладываться в глубокую переработку подсолнечника, растительные альтернативы мяса и молока, а также сладкие белки.