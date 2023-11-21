Политолог объяснил желание Сербии провести учения НАТО

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник Александр Перенджиев объяснил «Известиям» 21 ноября желание президента Сербии Александра Вучича предложить правительству страны провести военные учения с НАТО.

«Здесь надо понимать, что Сербии надо выживать в кругу врагов и, понятное дело, что Россия далеко. <...> Как говорится, чтобы мы оказывали какую-то помощь Сербии — в этом сложно. Поэтому, конечно, Сербии надо показать, что она лояльна к НАТО. Это способ выживания в нынешних условиях, тем более что Сербия понимает, что России точно сейчас не до помощи, когда она и так завязана на противостоянии с НАТО», — считает Перенджиев.

При этом политолог подчеркнул, что, если Сербия сотрудничает с НАТО, это еще не значит, что она сотрудничает против России, учитывая, что на Белград идет давление от Запада.

Ранее, во вторник, Вучич сообщил, что предложит правительству страны рассмотреть вопрос проведения военных учений с НАТО и другими партнерами, о чем сербский лидер заявил после переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Помимо прочего Вучич отметил, что сотрудничество Сербии с НАТО и контингентом альянса в Косово (KFOR) способствует обеспечению безопасности сербов в Косово.

За день до этого, 20 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе турне по Западным Балканам рассказал, что альянс рассматривает возможности увеличения своего постоянного присутствия на территории самопровозглашенного Косово и в целом на Западных Балканах.