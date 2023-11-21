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Политолог объяснил желание Сербии провести учения НАТО

Перенджиев: Вучич хочет провести учения НАТО для демонстрации лояльности
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Фото: Global Look Press/Predrag Milosavljevic
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Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник Александр Перенджиев объяснил «Известиям» 21 ноября желание президента Сербии Александра Вучича предложить правительству страны провести военные учения с НАТО.

«Здесь надо понимать, что Сербии надо выживать в кругу врагов и, понятное дело, что Россия далеко. <...> Как говорится, чтобы мы оказывали какую-то помощь Сербии — в этом сложно. Поэтому, конечно, Сербии надо показать, что она лояльна к НАТО. Это способ выживания в нынешних условиях, тем более что Сербия понимает, что России точно сейчас не до помощи, когда она и так завязана на противостоянии с НАТО», — считает Перенджиев.

При этом политолог подчеркнул, что, если Сербия сотрудничает с НАТО, это еще не значит, что она сотрудничает против России, учитывая, что на Белград идет давление от Запада.

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Ранее, во вторник, Вучич сообщил, что предложит правительству страны рассмотреть вопрос проведения военных учений с НАТО и другими партнерами, о чем сербский лидер заявил после переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Помимо прочего Вучич отметил, что сотрудничество Сербии с НАТО и контингентом альянса в Косово (KFOR) способствует обеспечению безопасности сербов в Косово.

За день до этого, 20 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе турне по Западным Балканам рассказал, что альянс рассматривает возможности увеличения своего постоянного присутствия на территории самопровозглашенного Косово и в целом на Западных Балканах.

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