Чемпионат России по бильярдному спорту проведут в Калуге

В Калуге в универсальном зале Дворца спорта «Центральный» состоится чемпионат России по бильярному спорту «Пирамида — командные соревнования» среди мужчин и женщин. Открытие запланировано на 23 ноября.

В соревнованиях примут участие порядка 100 сильнейших спортсменов из разных регионов России. Так, Калужскую область будут представлять спортсмены спортивной школы «Спартак», одна женская и три мужские команды, сообщает газета «Весть».

Уточняется, что в день открытия турнира свое 96-летие отметит Николай Алмазов, почетный гражданин Калужской области, который внес огромный вклад в развитие бильярдного спорта в регионе.