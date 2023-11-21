Двое мужчин пострадали при повреждении парового котла в Якутии

Двое мужчин пострадали в результате несчастного случая на производстве в поселке Алмазном Мирнинского района Якутии. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

По информации ведомства, на предприятии повредился паровой котел. Пострадали двое мужчин 1982 и 1973 годов рождения. Их с переломами доставили в центральную районную больницу города Мирный.

На место происшествия прибыли силы и средства Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона, пишет ИА YakutiaMedia. Всего привлекались 31 человек и девять единиц техники из числа МЧС, отделения МВД, Государственной противопожарной службы и скорой помощи.

Горения не наблюдалось. Было эвакуировано 28 человек. Для выяснения обстоятельств инцидента на производстве работает следственно-оперативная группа, отмечает ИА SakhaNews.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что несчастный случай с летальным исходом на производстве произошел в Усть-Майском районе Якутии. Во время проведения монтажных работ погиб человек.