Более пятисот человек заразились COVID-19 в Тверской области за неделю
В Тверской области в период с 13 по 19 ноября зарегистрировано 535 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 323 человека, 18 госпитализированы. Смертельных случаев за этот период не было. Это данные регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
Специалисты штаба уточнили, что для того, чтобы не допустить новой волны распространения этой инфекции, необходимо пройти вакцинацию. Всё о работе прививочных пунктов можно узнать на сайте регионального минздрава, пишут «Тверские ведомости».
Ранее, 21 ноября, сообщалось, что в некоторых регионах зафиксирован всплеск случаев коклюша. В частности, Роспотребнадзор подтверждает его в Челябинской и Томской областях, Санкт-Петербурге и Татарстане. Наблюдаются и случаи коинфекции, когда человек одновременно страдает от нескольких респираторных заболеваний, например коклюша и ОРВИ.