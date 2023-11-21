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Суд освободил экс-гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» по состоянию здоровья

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Бывшая гендиректор торгового центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок освобождена судом от наказания в виде лишения свободы по делу о пожаре в ТЦ из-за ухудшения здоровья. Эту информацию 21 ноября подтвердили «Известиям» в пресс-службе Мариинского городского суда Кемеровской области.

«В связи с тем, что медицинский диагноз осужденной входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осужденных к лишению свободы, а состояние самой осужденной значительно ухудшалось, судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Надежду Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении.

Возможность освобождения тяжелобольных заключенных предусмотрена ч. 2 ст. 81 УК РФ («Освобождение от наказания в связи с болезнью»), напомнили в суде. В данном случае подобное решение было принято из-за отсутствия условий для лечения экс-гендиректора в месте отбывания наказания.

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Постановление об освобождении Судденок было вынесено еще 1 сентября, а 19 сентября оно вступило в законную силу. В пресс-службе судебного органа отметили, что на момент выхода из колонии осужденная отбыла более половины назначенного ей срока.

Судденок была приговорена к 13 годам и 4 месяцам колонии осенью 2021 года по ч. 3 ст. 238 УК РФ и ч. 3 ст. 219 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушение требований пожарной безопасности).

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, 37 из которых — дети. Всего в уголовном деле было 15 фигурантов. По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.

26 сентября 2023 года Кемеровский областной суд завершил рассмотрение апелляций по делу о пожаре в ТЦ, изменив приговоры нескольким фигурантам. В остальном приговор кемеровского суда от 2021 года был оставлен без изменений, апелляционные жалобы не были удовлетворены. До этого, 30 июня, тот же суд принял решение по апелляциям семи осужденных, также скорректировав часть приговоров.

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