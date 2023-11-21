Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о возможности скорого возвращения ряда заложников ХАМАС
Мир
Минобороны Японии сообщило о падении частей ракеты КНДР в море и океан
Мир
Песков назвал глупостью готовящиеся в ЕС ограничения против дипломатов из РФ
Мир
Лидеры БРИКС заявили о необходимости мирного разрешения кризиса на Ближнем Востоке
Общество
Путин отметил возможность молодежи России реализовывать свои планы
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Мир
На Украине заявили о взрывах в Одессе
Мир
Глава МИД Словакии предупредил Украину о долгом пути к членству в ЕС
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление контента

На обнаруженных в Москве останках не найдено следов повреждений

Источник: на обнаруженных в Москве останках не найдено следов повреждений
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На обнаруженных в Москве останках не нашли следов прижизненных повреждений, сообщил 21 ноября «Известиям» источник.

По его словам, повреждений, имеющих прижизненный характер, на останках нет. Речь идет о переломах, отверстиях от огнестрельных ранений и других видимых травмах.

По оценке экспертов, давность захоронения составляет не менее 20 лет.

Источник уточнил, что следователями столичного главка Следственного комитета запланировано получение заключения медицинской судебной экспертизы. Будут назначены медицинская и физико-химическая судэкспертизы, расследование продолжается.

Фрагменты костей обнаружили при проведении земляных работ в 1-м Сетуньском проезде. Всего на глубине 3,5 м нашли 10 черепов и 10 фрагментов черепов. По предварительным данным, давность смерти составляет 20–30 лет.

Как сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале, ход проверки контролируется Никулинской межрайонной прокуратурой.

«Известия» показали кадры с места обнаружения человеческих останков. По словам одного из строителей, сносилось здание ресторана. Специалисты делали выемку колодца и на глубине 3,5 м обнаружили останки, после чего вызвали полицию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023