На обнаруженных в Москве останках не найдено следов повреждений
На обнаруженных в Москве останках не нашли следов прижизненных повреждений, сообщил 21 ноября «Известиям» источник.
По его словам, повреждений, имеющих прижизненный характер, на останках нет. Речь идет о переломах, отверстиях от огнестрельных ранений и других видимых травмах.
По оценке экспертов, давность захоронения составляет не менее 20 лет.
Источник уточнил, что следователями столичного главка Следственного комитета запланировано получение заключения медицинской судебной экспертизы. Будут назначены медицинская и физико-химическая судэкспертизы, расследование продолжается.
Фрагменты костей обнаружили при проведении земляных работ в 1-м Сетуньском проезде. Всего на глубине 3,5 м нашли 10 черепов и 10 фрагментов черепов. По предварительным данным, давность смерти составляет 20–30 лет.
Как сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале, ход проверки контролируется Никулинской межрайонной прокуратурой.
«Известия» показали кадры с места обнаружения человеческих останков. По словам одного из строителей, сносилось здание ресторана. Специалисты делали выемку колодца и на глубине 3,5 м обнаружили останки, после чего вызвали полицию.