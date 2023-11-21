Путин в поздравлении с праздником призвал налоговиков не сбавлять темпы работы

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников налоговых органов и призвал их не сбавлять темпы работы, ведь ее результаты создают условия для укрепления экономики. Его поздравление опубликовано 21 ноября на официальном сайте Кремля.

«Подчеркну, важно не сбавлять взятые темпы, добиваться намеченных целей, ведь от результатов вашего труда зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, реализация масштабных, востребованных социальных программ, создание благоприятных условий для укрепления экономики, роста деловой активности», — указал президент.

Российский лидер обратил внимание на то, что Федеральная налоговая служба (ФНС) страны за последнее время существенно укрепила потенциал и на данный момент показывает пример эффективной работы. По его словам, ФНС «сформировалась как современная, мощная, территориально разветвленная структура и сегодня демонстрирует пример успешной, эффективной работы».

Кроме того, Путин выразил уверенность, что сотрудники ведомства будут продолжать достойно выполнять возложенные на них обязанности.

День работника налоговых органов отмечается в России ежегодно 21 ноября.

Ранее в этот день руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал о работе ведомства над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение. Он отметил, что ФНС уже автоматизировала инвестиционные и имущественные вычеты.

21 ноября Путин также провел встречу с Егоровым, в ходе которой глава ФНС проинформировал президента о результатах работы службы в этом году. По словам Егорова, за счет снижения административной нагрузки вдвое снизилось число проверок, также появились первые результаты после введения единого налогового счета. В целом, по его оценке, налоговая система в России стала прозрачнее, что повысило уровень собираемости налогов.