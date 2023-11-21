Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Общество
Ковальчук назвал масштабным научное соглашение Таджикистана и РФ
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили по факту отравления наркотиками в Астрахани
Мир
Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору
Мир
Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками
Мир
Президент Ирана призвал страны БРИКС признать «террористическим» режим Израиля
Мир
Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты
Пресс-релизы
В Москве состоится Всероссийский форум технологического предпринимательства

Путин в поздравлении с праздником призвал налоговиков не сбавлять темпы работы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников налоговых органов и призвал их не сбавлять темпы работы, ведь ее результаты создают условия для укрепления экономики. Его поздравление опубликовано 21 ноября на официальном сайте Кремля.

«Подчеркну, важно не сбавлять взятые темпы, добиваться намеченных целей, ведь от результатов вашего труда зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, реализация масштабных, востребованных социальных программ, создание благоприятных условий для укрепления экономики, роста деловой активности», — указал президент.

Российский лидер обратил внимание на то, что Федеральная налоговая служба (ФНС) страны за последнее время существенно укрепила потенциал и на данный момент показывает пример эффективной работы. По его словам, ФНС «сформировалась как современная, мощная, территориально разветвленная структура и сегодня демонстрирует пример успешной, эффективной работы».

Кроме того, Путин выразил уверенность, что сотрудники ведомства будут продолжать достойно выполнять возложенные на них обязанности.

День работника налоговых органов отмечается в России ежегодно 21 ноября.

Бьет ключевой: новый налог заплатят держатели вкладов свыше 1,6 млн
Как рассчитывают базу сбора на доход по депозитам и что меняет ставка ЦБ в 15%

Ранее в этот день руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал о работе ведомства над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение. Он отметил, что ФНС уже автоматизировала инвестиционные и имущественные вычеты.

21 ноября Путин также провел встречу с Егоровым, в ходе которой глава ФНС проинформировал президента о результатах работы службы в этом году. По словам Егорова, за счет снижения административной нагрузки вдвое снизилось число проверок, также появились первые результаты после введения единого налогового счета. В целом, по его оценке, налоговая система в России стала прозрачнее, что повысило уровень собираемости налогов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023