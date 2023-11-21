Последствия ледяного дождя ликвидируют в Оренбурге

В Оренбурге прошел ледяной дождь. Он начался вечером 20 ноября и не прекращался всю ночь. В условиях нулевой температуры на дорогах и тротуарах образовался гололед.

Последствия ледяного дождя коммунальные службы ликвидируют до сих пор, сообщает РИА «Оренбуржье». Работы начались еще вечером, как только дождь начался. На дороги Оренбурга вывели комбинированные машины, которые занимались антигололедной обработкой.

Особое внимание уделяется перекресткам, транспортным развязкам, мостам, путепроводам и местам интенсивного движения. Работники коммунальных служб посыпают реагентами пешеходные дорожки, подходы к детским садам, больницам и поликлиникам, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Как уточняет Урал56.ру, несколько лет назад мэрия Оренбурга потратила крупную сумму на обновление спецтехники. Кроме того, были закуплены малогабаритные погрузчики «Термит-1000». Специалисты утверждают, что такие погрузчики экономят человеческий ресурс и способны заменить около 10 коммунальщиков.

Осадки прогнозируются в Оренбургской области почти всю неделю. Днем будут плюсовые температуры, а ночью — минусовые. К выходным резко похолодает. Снег будет сменяться дождем и наоборот.