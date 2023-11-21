Движение на дорогах Удмуртии ограничили из-за снегопада
В Удмуртии на участках дороги Ижевск – Воткинск – Кельчино ограничено движение грузового транспорта. Меры приняты из-за ухудшения погодных условий.
Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на ГУ МЧС по Удмуртии, запрет на передвижение большегрузов будет действовать до 15:00 вторника, 21 ноября. Автомобилистов призывают искать пути объезда.
В Ижевске сегодня выпало 14 см осадков, а в Воткинске — 6 см.
Ранее сообщалось о сложной ситуации на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Он закрыт уже двое суток из-за сильного снегопада. Ограничения коснулись всех видов транспорта. В пробке находятся как большегрузы, так и рейсовые автобусы. На Военно-Грузинской дороге расположились десятки разногабаритных машин.