Источник сообщил о смерти военного консультанта фильма «9 рота»

В Московской области скончался режиссер, сценарист, автор идеи, линейный продюсер и военный консультант фильма «9 рота» Искандер Галиев. Об этом 21 ноября сообщил «Известиям» осведомленный источник.

По его словам, сообщение о смерти 54-летнего мужчины поступило в полицию 20 ноября. Галиев умер в частном доме в деревне Подушкино Одинцовского городского округа, уточнил источник.

Другие подробности не приводятся.

«9 рота» — военно-исторический драматический боевик режиссера Федора Бондарчука. Картина рассказывает о судьбе семи солдат-новобранцев, призванных на срочную службу в Вооруженные силы СССР в конце 1980-х годов.