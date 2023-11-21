Обновленный всесезонный омский лагерь «Орленок» примет детей в декабре

Под Калачинском Омской области в декабре заработает обновленный всесезонный оздоровительный лагерь «Орленок». Его ремонтировали на средства из федерального бюджета.

Строительство новых быстровозводимых корпусов лагеря продолжается полным ходом. Работы должны завершить в начале календарной зимы. Всего планируется построить три модульных корпуса. Каждый блок будет рассчитан на 50 детей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

На модернизацию лагеря Омская область получила 80 млн рублей по президентской программе развития инфраструктуры детского отдыха, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В начале ноября сообщалось, что за хищение 58,5 млн рублей при строительстве школы в Омской области задержали двух подрядчиков. Задержанными оказались генеральный директор ООО «СМУ №444» и фактический руководитель и учредитель ООО ИТЦ «АСУкомплектсервис».